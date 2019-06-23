كروس ينتقد بايرن ميونخ في فيلم وثائقي

انتقد لاعب وسط ريال مدريد الإسباني الحالي، توني كروس، فريقه السابق بايرن ميونخ، وقيادات النادي الألماني.
قال توني كروس في فيلم وثائقي ظهر به: “تم إخباري في كثير من المرات إنني لاعب صاحب أداء رائع ، لكني رغم ذلك لم أكن أشارك مع بايرن ميونخ”.
وأشار اللاعب صاحب الأربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، تعليقا على مسيرته مع بايرن بين عامي 2007 و2009: “كنت أشعر حقاً أنني استحق المزيد”.
وأكد أنه بعد عودته لبايرن ميونخ عقب إعارته لباير ليفركوزن بين عامي 2009 و2010، لم يشعر أبداً أنه يتم تقديره كما يستحق.
وشدد على أنه بعد 10 دقائق فقط من تمديد عقده مع بايرن ندم على هذه الخطوة.
وأوضح كروس الذي سيتم بثه فيلمه في دور العرض في 4 يوليو (تموز)، إلى أنه لم يكن يرغب في الانتقال من ليفركوزن إلى بايرن.
وانضم كروس إلى ريال مدريد في 2014، بعد أن رفض تمديد عقده مع بايرن ميونخ.
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