اتحاد الرجبي يعلن مشاركة مصر بالبطولة الإفريقية لأول مرة

أعلن الاتحاد المصري للرجبي، اليوم الأحد، المشاركة في البطولة الإفريقية لأول مرة، والتي من المقرر ان تقام يوم في الخامس من سبتمبر، وتحتضنها دولة بنين.
وانضم الاتحاد المصري للركبي بشكل رسمي إلي الاتحاد الافريقيفي شهر مارس الماضي.
ولم يسبق لمصر المشاركه في اي بطولة إفريقيا من قبل حيث شاركت مصر في البطولة العربية تحت مسمي "سبعيات الركبي" في نسخة
وفي تصريحات خاصة لبوابة الوفد أكد حسام صاحب رئيس الاتحاد المصري للرجبي، أنه يتم عقد مباحثات من أجل التنسيق مع الاتحاد الاسيوي والافريقي لتنظيم بطولة سنوية للرجال والسيدات.
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