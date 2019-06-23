اتحاد الرجبي يعلن مشاركة مصر بالبطولة الإفريقية لأول مرة

أعلن الاتحاد المصري للرجبي، اليوم الأحد، المشاركة في البطولة الإفريقية لأول مرة، والتي من المقرر ان تقام يوم في الخامس من سبتمبر، وتحتضنها دولة بنين.

وانضم الاتحاد المصري للركبي بشكل رسمي إلي الاتحاد الافريقي

في شهر مارس الماضي.

ولم يسبق لمصر المشاركه في اي بطولة إفريقيا من قبل حيث شاركت مصر في البطولة العربية تحت مسمي "سبعيات الركبي" في نسخة

2017، وحصلت علي المركز الثاني فيها بينما في نسخة 2018 التي نظمتها مصر حصلت علي المركز الاول.

وفي تصريحات خاصة لبوابة الوفد أكد حسام صاحب رئيس الاتحاد المصري للرجبي، أنه يتم عقد مباحثات من أجل التنسيق مع الاتحاد الاسيوي والافريقي لتنظيم بطولة سنوية للرجال والسيدات.