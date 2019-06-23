تدريبات خاصة لحراس مرمى الزمالك

قاد أيمن طاهر مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريبات خاصة لحراس الفريق قبل انطلاق المران بساعة كاملة. وشارك في التدريبات عمر صلاح ومحمد عبد المنصف ومحمد شريف وذلك قبل انطلاق المران لرغبة الجهاز الفني في خوض تدريبات إضافية للحراس من أجل زيادة معدلات اللياقه البدنية في الوقت نفسه يؤدي اللاعبون تدريبات بدنية في الجيم لحين بدء التدريبات الجماعية.

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