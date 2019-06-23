نادى الفيوم يضاعف ميزانية الفريق الأول لكرة القدم للصعود إلى الممتاز

قرر مجلس إدارة نادي محافظة الفيوم مضاعفة ميزانية النادي الفترة المقبلة، لدعم الفريق الكروي الأول، من أجل المنافسة على الصعود للدوري الممتاز الموسم المقبل، وتحقيق حلم جماهير نادي المحافظة.

وقال مجدي الشربيني، مسؤول التسويق والمتحدث الإعلامي للنادي، إن مجلس الإدارة برئاسة المحاسب علي مسعود، قرر توفير الإمكانيات كافة أمام الفريق الكروي الأول، خلال الموسم المقبل، ورفع سقف

التعاقدات، بعد أن رفع النادي الميزانية لأكثر من 50 % عن الموسم الماضي، وذلك من أجل المنافسة على الصعود للممتاز

واوضح أن الإدارة تسمع وتعي جيدًا رغبة الشارع الفيومي وآماله في الصعود للدوري الممتاز، وتسعى جاهدة من أجل تحقيق هذا الحلم، لذلك قررت رفع الميزانية

وتذليل العقبات كافة أمام الفريق الكروي للموسم الجديد.

وأضاف الشربيني أن الفيوم على أعتاب التوأمة مع نادٍ خليجي، الفترة الحالية، من أجل تبادل الخبرات وتطوير النادي والفريق الكروي بالخبرات والأفكار الخليجية، وتوفير كل وسائل الدعم.

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وأشار إلى أن النادي سيعلن التفاصيل الكاملة بشأن هذا الموضوع في المؤتمر الصحفي الذي سيعقده النادي في يوليو المقبل، للإعلان عن التعاقدات الجديدة.

الجدير بالذكر ان نادي محافظة الفيوم، يلعب في القسم الثاني بمجموعة الصعيد، وكان يصارع الهبوط الموسم الماضي

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