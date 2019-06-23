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باريس سان جيرمان يحدد بديل نيمار

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وضعت إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي بديلًا  لنيمار دي سيلفا ،في حال رحيله إلى الإسباني خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

ذكرت صحيفة " موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن النادي  باريس سان جيرمان الفرنسي، وضع النجم الإيفواري نيكولاس بيبي، لاعب ليل الفرنسي بديلا لتعويض رحيل

المحتمل هذا الصيف.

 

وأضافت الصحيفة، أن النادي الباريسي سيجد صعوبة في طريقه من أجل ضم جوهرة ليل بعد دخول الكثير من الأندية الراغبة في التعاقد مع اللاعب منها مانشستر يونايتد، أرسنال، إنتر

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ميلان، أتلتيكو مدريد، .

 

ووضعت إدارة باريس سان جيرمان 85 مليون يورو كمبلغ، للتعاقد مع بيبي من نادي ليل هذا الموسم، حيث يرى النادي الفرنسي أن بيبي هو أحسن إختيار لتعويض رحيل نيمار المحتمل.

 

وشارك بيبي مع ليل هذا الموسم في 38 مباراة في مختلف المسابقات، وإستطاع تسجيل 23 هدفا، ليخطف أنظار الكثير من الأندية الأوروبية.

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