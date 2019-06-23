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وزير الرياضة يتابع استعدادات استضافة بطولة كأس العالم للناشئات للكرة الطائرة

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عقد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي اجتماعاً مطولاً مع أحمد عبد الدايم القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للكرة الطائرة بمقر الوزارة وذلك لمناقشة آخر الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر لبطولة كأس العالم للناشئات تحت 18 سنة

للكرة الطائرة.

 

وخلال اللقاء، أكد وزير الشباب والرياضة على ضرورة خروج البطولة العالمية بالشكل الذى يليق بسمعة مصر وقدراتها التنظيمية ، مشيرًا إلى ضرورة مراعاة كافة التفصيلات الخاصة بحفل القرعة

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والصالات المستضيفة للبطولة والحضور الجماهيرى وحفل الختام وغيرها من المتطلبات اللازمة لإنجاح البطولة وخروجها بالشكل المشرف.

 

ومن المقرر أن تقام مراسم حفل قرعة البطولة التى تستضيفها القاهرة خلال الفترة من 2 وحتى 15 سبتمبر المقبل بمشاركة  20 دولة من المنتخبات العالمية يوم الجمعة المقبل الموافق 28 من شهر يونيو الجارى.

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