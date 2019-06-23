مرتضي منصور ضيفًا في برنامج "على مسئوليتي" بقناة صدى البلد

يحل المستشار مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك ، ضيفا في برنامج "على مسئوليتى" الذى يقدمه الإعلامي أحمد موسي، على قناة صدى البلد ، وذلك في تمام أحمد موسي، على قناة صدى البلد ، وذلك في تمامالثامنة مساءً . ويتحدث مرتضي منصور ، في العديد من الملفات الخاصة السياسية والرياضية ، خلال ظهوره مع الإعلامي أحمد موسي الليلة .

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