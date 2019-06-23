الجمباز يطير إلى المجر للمشاركة في بطولة العالم للناشئين لأول مرة

تغادر القاهرة بعد عصر اليوم بعثة منتخبنا الوطنى للجمباز الفنى بفرعيه البنين والبنات إلى العاصمة المجرية بودابست للمشاركة فى بطولة العالم للناشئين التى تقام خلال الفترة من 23 يونيو الجارى وحتى الأول من يوليو المقبل بمشاركة 56 دولة من مختلف دول العالم، وهى النسخة الأولى من البطولة التى استحدثها الاتحاد الدولى لأول مرة هذا العام، تضم البعثة 17 فردًا برئاسة الدكتور علاء حامد عضو مجلس إدارة الاتحاد.

تضم البعثة اللاعبين محمد مختار موسى وعبدالرحمن عبدالحليم وعمر عصام الشوبكى، ومعهم الدكتور جمال مطر المدير الفنى للمنتخبات

الوطنية، وزكريا محيى الدين المدرب العام للمنتخبات الوطنية، ومحمد عثمان مدرب الناشئين، والحكام محمد على عبدالحليم، والرائد عمر مكى، واللاعبات جنا إبراهيم أبو الحسن وجنا هانى إسماعيل وسلمى محمد صلاح، والمدربين أشرف الشافعى المدير الفنى للمنتخبات الوطنية، وسلمى محمد السعيد ومحمود سيد موسى، والحكام الدكتورة لمياء على عبدالرحمن والدكتورة نهاد زايد.

قال الدكتور إيهاب أمين رئيس مجلس إدارة الاتحاد إن المنتخب المصرى المشارك فى البطولة يسعى إلى تحقيق نتائج متميزة

فى أول بطولة عالم للناشئين يستحدثها الاتحاد الدولى هذا العام ، مشيرًا إلى أن مصر سوف تشارك فى منافسات الفردى والفرق بعد أن دخلت ضمن أفضل 28 دولة على مستوى العالم بعد تأهلها لأولمبياد الشباب بالأرجنتين التى أقيمت الصيف الماضى، مضيفًا أن مشاركة مصر فى البطولة تعد خطوة مهمة فى ظل اهتمام مجلس إدارة الاتحاد بقطاع الناشئين على مستوى الجمهورية، وذلك للوقوف على مستوى لاعبينا بالقياس للمستوى العالمى، متمنيًّا أن يدخل المنتخب ضمن أفضل 20 منتخبًا فى البطولة التى تشارك فيها 56 دولة على مستوى العالم، لافتًا إلى أنه حرص على مرافقة البعثة إلى مطار القاهرة للشد من أزر اللاعبين لتقديم مستوى يليق باسم وتاريخ مصر العريق.