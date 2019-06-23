الجمباز يطير إلى المجر للمشاركة في بطولة العالم للناشئين لأول مرة

تغادر القاهرة بعد عصر اليوم بعثة منتخبنا الوطنى للجمباز الفنى بفرعيه البنين والبنات إلى العاصمة المجرية بودابست للمشاركة فى بطولة العالم للناشئين التى تقام خلال الفترة من 23 يونيو الجارى وحتى الأول من يوليو المقبل بمشاركة 56 دولة من مختلف دول العالم، وهى النسخة الأولى من البطولة التى استحدثها الاتحاد الدولى لأول مرة هذا العام، تضم البعثة 17 فردًا برئاسة الدكتور علاء حامد عضو مجلس إدارة الاتحاد.
تضم البعثة اللاعبين محمد مختار موسى وعبدالرحمن عبدالحليم وعمر عصام الشوبكى، ومعهم الدكتور جمال مطر المدير الفنى للمنتخباتالوطنية، وزكريا محيى الدين المدرب العام للمنتخبات الوطنية، ومحمد عثمان مدرب الناشئين، والحكام محمد على عبدالحليم، والرائد عمر مكى، واللاعبات جنا إبراهيم أبو الحسن وجنا هانى إسماعيل وسلمى محمد صلاح، والمدربين أشرف الشافعى المدير الفنى للمنتخبات الوطنية، وسلمى محمد السعيد ومحمود سيد موسى، والحكام الدكتورة لمياء على عبدالرحمن والدكتورة نهاد زايد.
قال الدكتور إيهاب أمين رئيس مجلس إدارة الاتحاد إن المنتخب المصرى المشارك فى البطولة يسعى إلى تحقيق نتائج متميزة
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