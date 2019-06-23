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إيتو : محمد صلاح يجب أن ينضم إلى برشلونة

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في تصريحات خلال حضوره نهائيات كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًّا في مصر أكد نجم الكاميرون الأسطوري صامويل إيتو أنه من الأفضل لنجم مصر محمد صلاح الانتقال إلى نادي الإسباني حال رغبته في مغادرة الإنجليزي .

وقال صامويل إيتو في تصريحات لشبكة البي بي سي

عند سؤاله عن انتقال محمد صلاح إلى : أعتقد أنه من الأنسب لمحمد صلاح الانتقال إلى برشلونة . ريال مدريد هو من منحني الفرصة للعب في أوروبا لكني أعرف طريقة أداء برشلونة وأرى أنها الأنسب
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لمحمد صلاح .لو لدى محمد صلاح فرصة الانتقال إلى الدوري الأفضل وهو فبرشلونة هي الوجهة الصحيحة .

وأضاف: محمد صلاح لديه كل المقومات ليكون اللاعب الأفضل في العالم وسيكون كذلك في برشلونة.

يذكر أن إيتو لعب في ريال مدريد 3 مباريات فقط قبل انتقاله على سبيل الإعارة إلى ريال مايوركا قبل أن ينتقل إلى برشلونة ويتألق في صفوفه.

 

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