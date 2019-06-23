إيتو : محمد صلاح يجب أن ينضم إلى برشلونة

في تصريحات خلال حضوره نهائيات كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًّا في مصر أكد نجم الكاميرون الأسطوري صامويل إيتو أنه من الأفضل لنجم مصر محمد صلاح الانتقال إلى نادي برشلونة الإسباني حال رغبته في مغادرة ليفربول الإنجليزي .

وقال صامويل إيتو في تصريحات لشبكة البي بي سي

عند سؤاله عن انتقال محمد صلاح إلى ريال مدريد : أعتقد أنه من الأنسب لمحمد صلاح الانتقال إلى برشلونة . ريال مدريد هو من منحني الفرصة للعب في أوروبا لكني أعرف طريقة أداء برشلونة وأرى أنها الأنسبلمحمد صلاح .لو لدى محمد صلاح فرصة الانتقال إلى الدوري الأفضل وهو الدوري الإسباني فبرشلونة هي الوجهة الصحيحة .

وأضاف: محمد صلاح لديه كل المقومات ليكون اللاعب الأفضل في العالم وسيكون كذلك في برشلونة.

يذكر أن إيتو لعب في ريال مدريد 3 مباريات فقط قبل انتقاله على سبيل الإعارة إلى ريال مايوركا قبل أن ينتقل إلى برشلونة ويتألق في صفوفه.