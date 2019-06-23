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رسائل إلكترونية تؤكد اقتراب عودة نيمار من برشلونة

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أصبحت عودة مرة أخرى إلى قريبة جدًا في الأيام الأخيرة، نظرًا للكثير من المؤشرات التي تؤكد قرب انتقال إبن السيليساو إلى البلوجرانا مرة أخرى.

وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن نيمار أرسل لبعض من زملائه في برشلونة رسالة عبر تطبيق "واتس آب"، وذكر فيها "لا تقلقوا، أنا قادم".

وجاءت هذه الرسالة بعد الجدل الكثير الذي سببه نيمار في الأسابيع السابقة، خاصة بعدما صرح اللاعب أنه لا يريد التواجد  مرة أخرى رفقة النادي الباريسي، ورغبته العودة إلى برشلونة.

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وجاء رد قوي من قبل  ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان حيث قال "من يريد الخروج من النادي، فالباب

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مفتوح دائمًا أمامه"، فسبب حديث الخليفي جدلًا كبيرًا، وقرب أكثر وأكثر نيمار من الخروج من بين جدران حديقة الأمراء.

وذكرت صحيفة "التايمز" أن برشلونة مستعد لدفع 90 مليون يورو لاستعادة نيمار، وإعطاء باريس سان جيرمان لاعب أو لاعبين من صفوف البلوجرانا.

وكان نيمار قد انتقل إلى النادي الباريسي في صيف 2017 في صفقة وصلت وقتها حوالي 222 مليون يورو، كأغلى صفقة في تاريخ كرة القدم.

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