أنهى مسئولو الكرة بنادي المقاولون العرب إجراءات ضم محمد سالم مهاجم الداخلية ليصبح ثالث صفقات المقاولون الصيفية بعد ضم عبدالرحمن فاروق ومحمد عصام. وأتم المهندس محمد عادل فتحي المشرف على الكرة عضو مجلس إدارة النادي إجراءات ضم اللاعب بعد الحصول على توقيعه لمدة 3 مواسم في صفقة المشرف على الكرة عضو مجلس إدارة النادي إجراءات ضم اللاعب بعد الحصول على توقيعه لمدة 3 مواسم في صفقةانتقال حر. ويواصل المقاولون صفقات تدعيم صفوف الفريق للموسم المقبل بناء على اختيارات الجهاز الفني بقيادة عماد النحاس. يذكر أن سالم بدأ مسيرته في صفوف المقاولون قبل الخروج في جولة بأندية الدوري المصرية بداية من الزمالك وختامًا بالداخلية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد سالم ثالث صفقات المقاولون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.