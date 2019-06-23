المغرب أمام فرصة جديدة لتتويج قاري غاب طويلاً

يستعد المنتخب المغربي للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 التي تستضيفها مصر، حيث يتطلّع رفاق القائد مهدي بنعطية إلى التتويج باللقب القاري للمرة الثانية في تاريخ أسود الأطلس.



هو أحد أبرز المدربين على الساحة الأفريقية، حيث سبق له قيادة منتخبي زامبيا وكوت ديفوار للفوز بكأس أمم أفريقيا في 2012 و2015 توالياً، قبل أن ينجح في بلوغ المونديال مع المغرب للمرة الأولى في تاريخه.



تولّى الفرنسي رونار (50 عاماً) منصبه في 16 شباط/فبراير 2016 خلفاً للأسطورة بادو الزاكي.



نجوم المنتخب



حكيم زياش



يعتبر نجم أياكس أمستردام الهولندي أحد أبرز نجوم أسود الأطلس الذين يعوّل عليهم الجمهور المغربي لقيادة المنتخب نحو تحقيق نتيجة إيجابية في كأس أمم أفريقيا.



يتميز زياش (26 عاماً) بقدرات فنية عالية حيث كان من أهم الأسماء التي قادت أياكس للفوز بلقب الدوري الهولندي والوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، انضم للمنتخب المغربي في عام 2015 بعد أن لعب للمنتخب الهولندي تحت 19 وتحت 20 وتحت 21 عاماً.



مهدي بنعطية



استدعي مهدي بنعطية (32 عاماً) لتمثيل المنتخب المغربي للمرة الأولى يوم 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 في مباراة ودية أمام زامبيا وخاض منذ ذلك الوقت 58 مباراة دولية سجل خلالها هدفين.



خاض قائد المنتخب المغربي العديد من التجارب في أكبر الأندية الأوروبية على غرار روما ويوفنتوس الإيطاليين وبايرن ميونيخ الألماني، ويلعب الآن بألوان الدحيل القطري.



الطريق إلى مصر



بلغ المنتخب المغربي نهائيات كأس أمم أفريقيا 2019 بمصر بعد تصدره المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة بفارق الأهداف أمام المنتخب الكاميروني الثاني، فيما حل منتخب مالاوي ثالثاً وجزر القمر رابعاً.



(خاض المنتخب المغربي 6 مباريات فاز بـ 3 وتعادل في اثنتين وخسر واحدة).



آخر ظهور في كأس الأمم



كان الظهور الأخير للمنتخب المغربي في كأس أمم أفريقيا 2017 دون المأمول، إذ تجاوز دور المجموعات بحلوله ثانياً خلف منتخب الكونغو الديمقراطية بواقع فوزين وخسارة، قبل أن يخسر أمام المنتخب المصري بهدف نظيف في ربع النهائي ويغادر البطولة.



سجل المشاركات



يعتبر المنتخب المغربي أحد أعرق المنتخبات في القارة السمراء، حيث يشارك في البطولة للمرة السابعة عشرة في تاريخه منذ ظهوره الأول عام 1972 في النسخة التي استضافتها الكاميرون.



خلال مشاركاته الـ 16 الماضية اكتفى المنتخب المغربي بلقب وحيد أحرزه عام 1976 في إثيوبيا، وحل ثانياً في مناسبة وحيدة أيضاً، وكانت عام 2004 في تونس، فيما أنهى ثالثاً عام 1980 بنيجيريا، وحل رابعاً في مناسبتين عامي 1986 بمصر 1988 على أرضه.



المصدر: بي أن سبورت