رياضة | عاجل.. ريال مدريد ينسحب من صفقة الموسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. ريال مدريد ينسحب من صفقة الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير اعلامية اسبانية أن نادي ريال مدريد قرر التراجع عن التعاقد مع الفرنسي "بول بوجبا" لاعب مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأشار موقع "le10sport" الفرنسي، أن ريال مدريد قرر الانسحاب من صفقة "بوجبا" تمامًا، والتراجع عن المفاوضات مع اليونايتد لضم اللاعب.

ويأتي قرار مسؤولي ريال مدريد بالانسحاب من صفقة "بوجبا" بسبب تعنت يونايتد في شروطه للاستغناء عن خدمات النجم الفرنسي في الميركاتو الصيفي.

وأوضح الموقع الفرنسي، أنَّ إدارة الشياطين الحمر، سبق أن رفضت محاولتين من مسؤولي الميرنجي للتعاقد مع بوجبا.