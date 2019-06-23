رياضة | تعرف على رسالة نيمار للاعبى برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على رسالة نيمار للاعبى برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت عدد من التقارير الصحفية الفرنسية والإسبانية، عن إقتراب لاعب باريس سان جيرمان "نيمار دا سيلفا" من الإنتقال لصفوف برشلونة الإسبانى خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وأكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن نيمار قد قام بإرسال رسالة إلى لاعبى برشلونة يخبرهم بأنه قادم إليهم، عبر تطبيق واتساب.

ويذكر أن نيمار قد رحل عن صفوف البارسا فى 2017 مستغلاً الشرط الجزائى فى عقده الذى كان يبلغ 222 مليون يورو للإنتقال لباريس.