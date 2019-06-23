رياضة | رابط كورة ستار مشاهدة مباراة السنغال وتنزانيا بث مباشر "الشوط الأول" كورة أونلاين cool kora لايف

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يستهل منتخب السنغال مشواره في بطولة الأمم الإفريقية 2019 بمواجهة سهلة ضد منتخب تنزانيا العائد للظهور في العرس الإفريقي بعد غياب 39 عامًا، يمكنكم متابعة بث مباشر لمباراة السنغال وتنزانيا على رابط الاسطورة kora online| yalla live.

يخوض منتخب السنغال منافسات بطولة أمم إفريقيا بقائمة نارية تضم كل من :

حراسة المرمى: عبد الله ديالو (ستاد رين)، ألفريد جوميس (سبال)، إدوارد ميندي (ريمس).

الدفاع: كاليدو كوليبالي (نابولي)، موسى واجي (برشلونة)، لامين جاساما (جوتيزبي سبور)، ساليف سانيه (شالكه)، شيخو كوياتيه (كريستال بالاس)، يوسف سابالي (بوردو)، ساليو سيس (فالنسيان)، بابي أبو سيسيه (أوليمبياكوس).

الوسط: هنري سافييت (بورصا سبور)، إدريسا جاي(إيفرتون)، بادو نداي (جالاتا سراي)، كيربن دياتا (كلوب بروج)، ألفريد نداي (مالاجا).

الهجوم: إسماعيليا سار (استاد رين)، كيتا بالدي (إنتر ميلان)، سادا تيوب (نيمس)، موسى كوناتي (أميان)، مباي نيانج (ستاد رين)، مباي دياني (جالاطة سراي)، ساديو ماني (ليفربول).

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كورة لايف – كورة ستار مشاهدة بث مباشر لمباراة السنغال ضد تنزانيا عبر رابط الاسطورة hd، كورة أونلاين بث مباشر مباراة السنغال، تابع لايف مباريات أمم إفريقيا، حيث ستنطلق مباراة السنغال ضد تنزانيا في تمام السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة بتوقيت جرينتش، يوم الاحد 23 – 6 – 2019 وستلعب المباراة على استاد الدفاع الجوي، ويمكن مشاهدة البث المباشر لمباراة السنغال وتنزانيا بدون تقطيع عبر رابط يوتيوب.

منتخب تنزانيا يخوض بطولة أمم إفريقيا 2019 بقائمة مكونة من:

حراسة المرمى: عيشي مانولا (سيمبا التنزاني) - ميتاتشا مناتا (مباو التنزاني) - (أرون كالامبو (السجون التنزاني).

الدفاع: حسن رمضاني (نكانا الزامبي) -أجيري موريس (عزام التنزاني) - كيلفن يونداني (يانج أفريكانز التنزاني) - علي متوني (ليبولي التنزاني) – جاديل كاماجي ميشيل (يانج أفريكانز).

الوسط: حميد ماو (بتروجت المصري) - فيصل سالوم (يانجم أفريكانز التنزاني) - مدثر يحيى (عزام التنزاني) - فيسينت فيليبو (مباو التنزاني) - إراستو نيوني (سيمبا التنزاني).

الهجوم: محمد حسين (سيمبا التنزاني) - فرانك دومايو (عزام التنزاني) - يحيى زايد (الإسماعيلي المصري) - جون بوكو (سيمبا التنزاني) – توماس أوليمونجو (شبيبة الساورة الجزائري) - فريد موسى (تينيريفي) - عبد الله موسى (بلاك بول الإنجليزي) سيمون مسوفا (الدفاع الجديدي المغربي) - مبوانا ساماتا (جينك البلجيكي) - رشيد مانداوا (بي دي إف البتسواني)

الاسطورة بث مباشر مشاهدة مباراة السنغال اليوم:

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