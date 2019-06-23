رياضة | محمد أبوتريكة يهنئ منتخب المغرب بفوزه على نامبيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد أبوتريكة يهنئ منتخب المغرب بفوزه على نامبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

‏حرص محمد أبوتريكة نجم منتخب مصر والأهلي السابق على تهنئة منتخب المغرب بعد فوزه اليوم على نظيره منتخب ناميبيا، بهدف دون مقابل في بطولة أمم إفريقيا 2019 بمصر.

وكتب "تريكة" عبر حسابه على موقع "فيس بوك": " مبروك فوز منتخب المغرب الشقيق فى مباراته الأولي ضد نامبيا .بداية صعبه ولكن القادم أفضل إن شاء الله ..وبالتوفيق لكل المنتخبات العربية الخمسة فى البطولة منورين مصر يا أشقاء".

يذكر أن منتخب المغرب بفوزه على ناميبيا تصدر ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، في انتظار المباراة الثانية بالمجموعة بين كوت ديفوار وجنوب إفريقيا والتي ستقام في تمام الرابعة والنصف عصر غدًا الاثنين.