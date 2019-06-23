رياضة | صامويل إيتو ينصح محمد صلاح بسرعة الإنتقال لهذا النادي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صامويل إيتو ينصح محمد صلاح بسرعة الإنتقال لهذا النادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الكاميروني صامويل إيتو مهاجم برشلونة السابق رسالة إلى المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.

وطالب إيتو الفرعون المصري بالانتقال إلى برشلونة في حالة رغبته باللعب في الدوري الأفضل بالعالم.

وفي تصريحات للمهاجم الكاميروني قال :"على محمد صلاح أن يختار برشلونه إذا أراد أن يلعب في الدوري الأفضل في العالم "الإسباني" سوف يساعدونه على التطور وإظّهار كل ما لديه معهُم".