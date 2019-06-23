رياضة | أيمن طاهر يقود مران حراس الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أيمن طاهر يقود مران حراس الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قاد أيمن طاهر مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريبات خاصة لحراس الفريق قبل انطلاق المران بساعة كاملة.

وشارك في التدريبات عمر صلاح ومحمد عبد المنصف ومحمد شريف وذلك قبل انطلاق المران لرغبة الجهاز الفني في خوض تدريبات إضافية للحراس من أجل زيادة معدلاتهم الفنية والبدنية حتى يصبح كل منهما بجاهزية أكبر الفترة القادمة.

في الوقت نفسه يؤدي اللاعبين تدريبات بدنية في الجيم لحين بدأ التدريبات الجماعية بعد قليل.