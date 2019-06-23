رياضة | حارس الفيوم ينتقل للترسانة مقابل 50 ألف جنية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حارس الفيوم ينتقل للترسانة مقابل 50 ألف جنية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كتبت : شيماء الجلاد

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترسانة دعم صفوفه، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، بالحصول اليوم على توقيع الحارس عمر جابر قادماً من صفوف نادي الفيوم، استعدادًا للموسم الجديد من الممتاز "ب".

Advertisements

وحصل جابر على الإستغناء الخاص بة من الفيوم، عقب سداد الترسانة 50 ألف جنية، قيمة الشرط الجزائي بعقدة، في حضور شقيقاة ميدو جابر لاعب المقاصة الحالي، ومصطفى جابر حارس فاركو.

وقام الحارس بالتوقيع للترسانة في حضور طارق سعيد حسنين، رئيس نادي الترسانة، ومحمد الشاذلي عضو مجلس الإدارة، ومصطفى جابر شقيق اللاعب، وكريم شحاتة مدير الكرة.

ويعد الحارس من ناشئين الأهلي، وسموحة، والمقاولون العرب، ثم إنتقل لمطرطارس، وجمهورية شبين، والفيوم، قبل التوقيع الترسانة لثلاث مواسم.