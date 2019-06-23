رياضة | خالد جلال يعقد إجتماعًا للإتفاق على معسكر الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خالد جلال يعقد إجتماعًا للإتفاق على معسكر الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اجتمع خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي مع عبدالحميد بسيوني مدرب عام الفريق وأيمن حافظ المنسق العام للفريق قبل انطلاق المران اليوم وذلك من أجل الاتفاق حول تفاصيل معسكر الفريق المقبل بأكتوبر.

ووضع الجهاز الفني خطط الإعداد للفريق في المعسكر قبل السفر لقبرص بعدها للدخول لمعسكر مغلق وتوضيح أهداف المعسكرين لتجهيز الفريق لمباريات الحسم هذا الموسم والاستعداد للموسم الجديد.