رياضة | بوصوفة: هذا سر فوزنا على نامبيا.. وتغلبنا على حرارة الجو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوصوفة: هذا سر فوزنا على نامبيا.. وتغلبنا على حرارة الجو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب المغربي مبارك بوصوفه لاعب وسط المنتخب المغربي عن سعادته بالفوز على المنتخب الناميبي في أولى مباريات منتخب بلاده في أمم أفريقيا.

وأكد اللاعب أن المباراة كانت صعبة في ظل الأجواء الحارة، موضحا أن الحصول على فترات راحة كل 30 دقيقة كان أمرا جيدا ساعد اللاعبين في التعامل مع المباراة.

وأضاف بوصوفه أن التغييرات التي أجراها الجهاز الفني للمنتخب كانت إيجابية في المباراة وساعدت في تحقيق الفوز، مشيدا بأداء جميع اللاعبي في اللقاء ووعد بتحسن النتائج في المباريات المقبلة.

وحقق المنتخب المغربي فوزه الأول في بطولة الأمم الإفريقية، 2019 في مصر، أمام المنتخب الناميبي في افتتاح مباريات المجموعة الرابعة، عن طريق هدف عسكي سجله مدافع ناميبيا في مرماه.