رياضة | مبارك بوصوفة أفضل لاعب في مباراة المغربي وناميبيا

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اختارت اللجنة الفنية لبطولة كأس أمم إفريقيا، اللاعب المغربي مبارك بوصوفة، كأفضل لاعب في مباراة المغرب وناميبيا، التي أقيمت عصر اليوم على ملعب السلام.



وحقق المنتخب المغربي فوزه الأول في بطولة الأمم الإفريقية، توتال 2019 في مصر، أمام المنتخب الناميبي في افتتاح مباريات المجموعة الرابعة، عن طريق هدف عسكي سجله مدافع ناميبيا في مرماه.