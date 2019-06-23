رياضة | جوليانو يوضح حقيقة انتقاله إلى نادي برازيلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوليانو يوضح حقيقة انتقاله إلى نادي برازيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد البرازيلي جوليانو لاعب نادي النصر عدم وجود أي عرض رسمي من البرازيل لضمه إلى أحد الأندية.

وكانت تقارير برازيلية قد أشارت إلى سعي بعض الأندية البرازيلية على ضم جوليانو إلى صفوفها.

Advertisements

وقلل جوليانو في تصريح صحفي وفقًا لـ Torcedores "حلمي هو اللعب في دوري أبطال أوروبا مع نادٍ أوروبي من يريد التعاقد معي عليه دفع 10.5 مليون يورو".

ونفى نجم النصر، في نفس الوقت، نيته العودة إلى الدوري البرازيلي، أو تلقيه أي عرض من أندية بلاده، للرحيل عن العالمي.

انضم صاحب الـ29 عاماً للعالمي الصيف الماضي قادماً من فنربخشه التركي مقابل 10.5 مليون يورو، وقدم خلال الموسم المنقضي حيث برز بشدة، من خلال تسجيله 16 هدفًا وصناعة 10 آخرين، في 41 مباراة.