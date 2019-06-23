رياضة | دونجا يوضح الاسرار الخفيه في عقده مع الاسماعيلي وموعد عودته للزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دونجا يوضح الاسرار الخفيه في عقده مع الاسماعيلي وموعد عودته للزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ابدي محمود عبدالعاطي دونجا نجم خط وسط نادي الزمالك والمعار حاليا لنادي الاسماعيلي حزنه الشديد من الاخبار التي تناقلتها بعض الصفحات الالكترونيه علي مواقع التواصل الاجتماعيه في الاسماعيليه عن أسباب غيابه عن تدريبات نادي الاسماعيلي امس السبت.

وأكد دونجا للمقربين إليه أن سبب غيابه عن تدريبات فريقه يعود لعدم وفاء مسؤولي النادي بحصوله علي مستحقاته المتأخرة والتي وصلت لعدم تقاضيه الأقساط الثلاثه المنصوصه في عقده مع الدراويش في فتره الانتقالات الشتويه في يناير الماضي.

وكان من المفروض أن يحصل عليها نجم الزمالك خلال معسكر الفريق الاسبوع الماضي كما كان متفق عليه مع مدير الكره صبري المنياوي والذي اشاد دونجا بطريقته في التعامل معه وسعيه لانهاء ازمه مستحقاته المتأخرة وكذلك محمود جابر المدير الفني والذي طلب من اداره النادي ضروره تفعيل عقده مع الدراويش بسداد القيمه الماليه المتفق عليها مع مسؤولي الابيض في حال الحصول علي خدماته بصفه نهائيه والتي تنص علي سداد 6,ملايين جنيه مع تفعيل شرط موافقه اللاعب علي التوقيع للإسماعيلي وهو الأمر الذي وافق عليه دونجا رغم مطالبه مسؤولي الزمالك له بعدم تفعيل عقده والعوده من جديد لاستكمال تعاقده مع النادي والانضمام لصفوف الفريق في الموسم القادم.

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دونجا أكد علي أنه طلب عده مرات بالحصول علي مستحقاته المتأخرة وحصل علي مواعيد ووعود بالحصول عليها لكنه فوجئ بعد نهايه المعسكر الاخير بابلاغه بأن النادي ليس لديه ما يكفي لتسديد مستحقاته القديمه في الوقت الحالي رغم التزامه التام خلال المعسكر الاخير بل وخوضه التدريبات مع فريق الشباب رغم أن عقده مع الاسماعيلي لايمنحه أحقيه المشاركه مع الدراويش في لقاء الزمالك القادم في مسابقه الدوري العام وهو اخر مباراه للفريق في الموسم الحالي.

مشيرا إلي أنه يعشق جماهير الدراويش ولديه رغبه في تفعيل عقده رغم مطالبات مسؤولي الزمالك بعودته لتدريبات الفريق ابتداءا من يوم الاثنين القادم كما متفق عليه.

الجدير بالذكر أن دونجا تم إعارته للإسماعيلي من الزمالك في يناير الماضي بمبلغ مليون ونصف وقد تلقي في الايام الماضيه عددآمن العروض الخليجيه والمحليه أبرزها انديه المقاصه وانبي وسموحه والمصري.