رياضة | التشكيل الأساسي لمباراة السنغال وتنزانيا في أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل الأساسي لمباراة السنغال وتنزانيا في أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف ملعب الدفاع الجوى مباراة بين منتخبي السنغال وتنزانيا فى إطار مباريات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة من بطولة كأس الأمم الإفريقية والتى تقام فى مصر فى الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل.

واختار المدير الفنى السنغالى "اليو سيسيه" تشكيل منتخب أسود التيرانجا كالأتي :" إدواردو ميندى، خاليدو كوليبالى، ساليف سانى، يوسف سابالى، موسي واجو، جيايي، كريبين دياتى، بابا ندياي، نيانج، كيتا بالدى، إسماعيلا سار.