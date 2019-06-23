رياضة | النيران الصديقة تقود المغرب لخطف فوز قاتل من أنياب ناميبيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيران الصديقة تقود المغرب لخطف فوز قاتل من أنياب ناميبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق منتخب المغرب فوزا قاتلا من أمام نظيره ناميبيا بهدف دون رد في المباراة التي جرت عصر اليوم على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة لبطولة أمم إفريقيا ٢٠١٩ بمصر.

الشوط الأول من هذا اللقاء انتهى على واقع التعادل السلبي بدون أهداف، حيث فشل لاعبو المغرب في ترجمة الفرص التي أتيحت لهم.