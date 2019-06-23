رياضة | بعد طلبه الرحيل.. كافاني يوجه نصيحة غالية إلى نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد طلبه الرحيل.. كافاني يوجه نصيحة غالية إلى نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بات النجم الدولي البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، على وشك الرحيل خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الآس" الإسبانية، فإن عبارة «اهدأ وفكر جيدًا».. كانت هي نصيحة المهاجم الدولي الأوروجواياني, إدينسون كافاني لـ زميله في باريس سان جيرمان، والذي خرجت شائعات تفيد برحيله عن الفريق الباريسي وعودته لبرشلونة.

الجدير بالذكر ان نيمار يضغط بشدة على إدارة النادي العاصمي، من أجل العودة مرة أخرى لصفوف النادي الكتالوني، خلال الصيف الحالي.