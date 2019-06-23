اونلاين | Sadio Mané.. مشاهدة مباراة السنغال وتنزانيا بث مباشر TAB3 live مشاهدة مباراة السنغال كورة اون لاين بث مباشر الاسطورة HD

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مشاهدة مباراة السنغال وتنزانيا بث مباشر كورة لايف وكورة أون لاين وكول كورة وكورة ستار kora star يواجه منتخب السنغال نظيره تنزانيا مساء اليوم الأحد والموافق 23/6/2019 في الجولة الأولى من مرحلة مجموعات بطولة كأس أمم أفريقيا.

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وتنطلق ضربة بداية مباراة السنغال وتنزانيا على ملعب 30 يونيو مساء اليوم الأحد في تمام الساعة 7:00 بتوقيت مدينة القاهرة و8:00 بتوقيت مكة المكرة ويمكنكم متابعينا مشاهدة المباراة بث مباشر مجاناً وبجودة عالية hd.

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ونوفر لكم عبر التقرير التالي رابط مشاهدة العملاق منتخب السنغال بقيادة نجومه ولعل أبرزهم مباي دياني هداف الدوري التركي وجالطة سراي في الموسم الماضي ونرصد لكم البث المباشر للمباراة kora star وكورة لايف مجاناً.

كما يتواجد في منتخب السنغال نجوم عدة مثل ساديو ماني زميل محمد صلاح في ليفربول بالاضافة لمدافع نابولي الايطالي خاليدو كوليبالي، مشاهدة مباراة السنغال وتنزانيا.

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قائمة منتخب السنغال:

حراسة المرمى: عبد الله ديالو (ستاد رين)، جوميس (سبال)، إدوارد ميندي (ريمس).

الدفاع: كاليدو كوليبالي (نابولي)، موسى واجي (برشلونة)، لامين جاساما (جوتيزبي سبور)، ساليف سانيه (شالكه)، شيخو كوياتيه (كريستال بالاس)، يوسف سابالي (بوردو)، ساليو سيس (فالنسيان)، بابي أبو سيسيه (أوليمبياكوس).

الوسط: هنري سافييت (بورصا سبور)، إدريسا جاي(إيفرتون)، بادو نداي (جالاتا سراي)، كيربن دياتا (كلوب بروج)، ألفريد نداي (مالاجا).

الهجوم: إسماعيليا سار (استاد رين)، كيتا بالدي (إنتر ميلان)، سادا تيوب (نيمس)، موسى كوناتي (أميان)، مباي نيانج (ستاد رين)، مباي دياني (جالاطة سراي)، ساديو ماني (ليفربول).

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مشاهدة مباراة السنغال وتنزانيا بث مباشر كورة لايف كورة ستار ماي كورة كول كورة coolkora ويقع منتخب السنغال في المجموعة الثالثة بجوار الجزائر وكينيا وتنزانيا والسنغال.