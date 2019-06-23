اونلاين | BEIN لايف مشاهدة مباراة السنغال VS تنزانيا يلا شوت ONLINE بث مباشر السنغال اليوم بطولة افريقيا FULL HD بدون تقطيع

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مشاهدة مباراة السنغال أمام منتخب تنزانيا، كورة أون لاين يوم الأحد 23 يونيو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأفريقية، كورة لايف.

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يلا كورة وسوف تقام المباراة بين منتخب السنغال، ومنتخب تنزانيا في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، Kora star، كورة ستار، Kora online.

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كورة أون لاين وتشهد بطولة كأس أمم أفريقيا مشاركة 24 منتخباً للمرة الأولى في تاريخها، كورة لايف، بين سبورتس الرياضية حيث ينقسم الدور الأول إلى 6 مجموعات، ويتأهل إلى ثمن النهائي صاحبا المركزين الأول والثاني عن كل مجموعة إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث، يلا تابع البث المباشر للمباراة كاملة بدون تقطيع.

كورة ستار وجاءت قائمة منتخب السنغال كالتالي لبطولة أمم أفريقيا :-

عبد الله ديالو، ألفريد جوميس، إدوارد ميندي، لاميني جاساما، خاليدو كوليبالي، ساليف ساني، ساليو سيس، موسى واجوي، يوسف سابالي، بابي أبو سيسيه، إدريسا جايي، شيخو كوياتي، ألفريد ندياي، هنري سايفيت، بادو ندياي، كريبين دياتا، سيدي سار، ساديو ماني، موسى كوناتي، كيتا بالدي، إسماعيلا سار، مباي نيانج، مباي دياني، سانتي نجوم، سادا تيوب.

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