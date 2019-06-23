اونلاين | my kora رابط ماي كورة مشاهدة مباراة السنغال وتنزانيا بث مباشر full HD مشاهدة ساديو ماني كورة ستار kora on

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مشاهدة البث المباشر لمباراة السنغال وتنزانيا كورة لايف وكورة أون لاين وكول كورة coolkora يستعد منتخب السنغال لملاقاة نظيره تنزانيا مساء اليوم الأحد الموافق 23/6/2019 ويأتي ذلك في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة كأس أمم أفريقيا التي تقام على أرض.

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ويلتقي منتخب السنغال مع تنزانيا على ملعب 30 يونيو مساء اليوم الأحد في تمام الساعة 7:00 بتوقيت مدينة القاهرة و8:00 بتوقيت مكة المكرمة ونرصد لكم عبر التقرير التالي بث مباشر مباراة السنغال وتنزانيا كورة لايف kora live كورة ستار kora star.

رابط مشاهدة مباراة منتخب السنغال بث مباشر ويضم هذا المنتخب نجوم كبار في أوروبا مثل مباي دياني مهاجم جالطة سراي وهداف الدوري التركي بالإضافة إلى ساديو ماني زميل محمد صلاح في ليفربول وخاليدو كوليبالي مدافع نابولي، بث مباشر مشاهدة مباراة السنغال وتنزانيا في كأس الأمم الأفريقية.

- وفيما يلي نرصد لكم قائمة منتخب السنغال:

حراسة المرمى: عبد الله ديالو (ستاد رين)، جوميس (سبال)، إدوارد ميندي (ريمس).

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الدفاع: كاليدو كوليبالي (نابولي)، موسى واجي (برشلونة)، لامين جاساما (جوتيزبي سبور)، ساليف سانيه (شالكه)، شيخو كوياتيه (كريستال بالاس)، يوسف سابالي (بوردو)، ساليو سيس (فالنسيان)، بابي أبو سيسيه (أوليمبياكوس).

الوسط: هنري سافييت (بورصا سبور)، إدريسا جاي(إيفرتون)، بادو نداي (جالاتا سراي)، كيربن دياتا (كلوب بروج)، ألفريد نداي (مالاجا).

الهجوم: إسماعيليا سار (استاد رين)، كيتا بالدي (إنتر ميلان)، سادا تيوب (نيمس)، موسى كوناتي (أميان)، مباي نيانج (ستاد رين)، مباي دياني (جالاطة سراي)، ساديو ماني (ليفربول).

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يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة بث مباشر لمباراة السنغال ضد تنزانيا كورة لايف كورة ستار ماي كورة كول كورة coolkora يلا شوت يلا كورة يوتيوب مناسب لجميع سرعات الإنترنت.

الجدير بالذكر أن منتخب السنغال يتواجد ضمن منتخبات المجموعة الثالثة بجوار الجزائر وكينيا وتنزانيا، مشاهدة مباراة مباراة السنغال وتنزانيا بث مباشر يوتيوب youtube.