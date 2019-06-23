اونلاين | مشاهدة مباراة السنغال وتنزانيا بث مباشر Senegal vs tenzania متابعة حية عبر bein sport

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ويقدم موقع الخليج 365 الرياضي خدمة مميزة ومضمونة لعشاق الكرة الإفريقية بعمل بث حي وسريع لمباراة السنغال اليوم أمام تنزانيا ويعد منتخب السنغال من المنتخبات المرشحة بقوة للفوز باللقب، ويمتلك مدير فني مخضرم وهو اليه سيسيه ونجوم مميزين في مقدمتهم كوليبالي لاعب نابولي الإيطالي وساديو ماني لاعب ليفربول الإنجليزي وزميل محمد صلاح.
تشكيل السنغال:
ميندي، كوليبالي، ساني، سابالي، واجيو، إدريسا جاي، دياتا، ندايا، نيانج، كيتا بالدي، سار.
على الجانب الأخر يلعب منتخب تنزانيا لقاء اليوم وهو يعلم مدى صعوبة اللقاء ويعول المدرب النيجيري إيمانويل أمونيكي كثيرا على ساماتا نجم فريق أندرلخت البلجيكي.
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