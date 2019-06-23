اونلاين | رابط kora on مشاهدة مباراة السنغال وتنزانيا بث مباشر اليوم الاحد 23-6-2019 كورة اون لاين - رابط يوتيوب youtube

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مشاهدة مباراة السنغال وتنزانيا بث مباشر كورة لايف، يحتض ملعب 30 يوينو، مباراة من العيار الثقيل، عندما يلتقي منتخب السنغال بنظثره منتخب تنزانيا، في إطار منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي تقام احداثها في مصر، خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو.

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ومن المقرر ان تنطلق أحداث مباراة السنغال وتنزانيا في الساعة 7 مساءًا بتوقيت مصر، وفي الساعة 8 بتوقيت السعودية، وفي الساعة 9 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، وسوف تذاع أحداثها عبر وتذاع المباراة عبر قناة تايم سبورت "البث الأرضي فقط داخل مصر" بجانب شبكة بي إن سبورتس القطرية صاحبة الحقوق الحصرية لنقل البطولة في الشرق الأوسط، وأسندت شبكة بي إن مهمة التعليق على المباراة للمعلق نوفل الباشي.

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وتضم قائمة السنغال كلا من: حراسة المرمى: عبد الله ديالو (ستاد رين)، ألفريد جوميس (سبال)، إدوارد ميندي (ريمس) - الدفاع: كاليدو كوليبالي (نابولي)، موسى واجي (برشلونة)، لامين جاساما (جوتيزبي سبور)، ساليف سانيه (شالكه)، شيخو كوياتيه (كريستال بالاس)، يوسف سابالي (بوردو)، ساليو سيس (فالنسيان)، بابي أبو سيسيه (أوليمبياكوس) - الوسط: هنري سافييت (بورصا سبور)، إدريسا جاي(إيفرتون)، بادو نداي (جالاتا سراي)، كيربن دياتا (كلوب بروج)، ألفريد نداي (مالاجا) - الهجوم: إسماعيليا سار (استاد رين)، كيتا بالدي (إنتر ميلان)، سادا تيوب (نيمس)، موسى كوناتي (أميان)، مباي نيانج (ستاد رين)، مباي دياني (جالاطة سراي)، ساديو ماني (ليفربول).

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أيشي مانولا (سيمبا) – ميتشا ميهايا (مباوا) – أرون كلاموبا (سجون تنزانيا) – حسن رمضان (نكانا) – جاديل مايكلز (يانج أفريكانز) – محمد حسين (سيمبا) – حميد ماو (بتروجيت المصري) – فيصل سالوم (يانج أفريكانز) – فرانك دومياو (عزام يونايتد) – كيلفن يونداني (يانج أفريكانز) – موداثير يحي (عزام يونايتد) – ألاي متوني (ليبولي) – جون بوكو (سيمبا) – توماس أوليموانجو (شبيبة الساورة الجزائري) – فريد موسي (تنريفي الإسباني) – سيمون ميسوفا (الدفاع الحسني الجديدي المغربي) – مبوانا ساماتا (جينك البلجيكي) – رشيد مانداوا (بليزي دفينيس) – عبدو موسي (بلاكبول الإنجليزي) – فينست فيليبو (مباوا) – اريستو نيوني (سيمبا).

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الجدير بالذكر ان الكثير من المراقبون يروا بأن منتخب السنغال ضمن قائمة المرشحين للفوز ببطولة كأس الامم الافريقية للمرة الاولى في تاريخه، في ظل تواجد مجموعة مميزة من اللاعبين على رأسهم ساديو مانى الذى توج مع نادى ليفربول الإنجليزي بلقب دوري ابطال اوروبا هذا الموسم، كما تقاسم جائزة "الحذاء الذهبى" التى تمنح لأفضل هداف في مسابقة الدوري الإنجليزى برصيد 22 هدفاً مع المصرى محمد صلاح والجابوني أوباميانج، فضلا عن خاليدو كوليبالي، النجم السنغالي الأفضل هذا العام.