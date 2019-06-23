اونلاين | كورة bein.. مشاهدة مباراة المغرب وناميبيا 0-0 الشوط الثاني بث مباشر live| رابط المغرب today

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة bein.. مشاهدة مباراة المغرب وناميبيا 0-0 الشوط الثاني بث مباشر live| رابط المغرب today والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كورة أون لاين مشاهدة مباراة المغرب وناميبيا بث مباشر اليوم الأحد بث حي ولايف حيث يلتقي الفريقين في مباراة لحساب الجولة الأولى للمجموعة الثانية.
مشاهدة البث المباشر لمباراة المغرب ضد ناميبيا اليوم الأحد 23-6-2019 لايف في بث حي أون لاين.
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شاهد البث الحي والمباشر لمباراة المغرب وناميبيا في كأس الأمم الإفريقية 2019.
تشكيل المغرب:
حراسة المرمى: ياسين بونو
خط الدفاع: أشرف حكيمي – رومان سايس – مهدي بنعطية – نبيل درار
خط الوسط: مبارك بوصوفة – كريم الأحمدي – سفيان بوفال – حكيم زياش – نور الدين أمرابط
الهجوم: يوسف النصيري
وجاء الشوط الأول لصالح المنتخب المغربي الذي سيطر على اللقاء ولكنه لم ينجح في تسجيل أهداف، حيث شن حكيم زياش نجم فريق أياكس أمستردام الهولندي ، وأيضا نور الدين أمرابط ولكن دون أن تتغير النتيجة.
شاهد البث الحي والمباشر لمباراة المغرب وناميبيا في كأس الأمم الإفريقية 2019.