اونلاين | كورة bein.. مشاهدة مباراة المغرب وناميبيا 0-0 الشوط الثاني بث مباشر live| رابط المغرب today

تشكيل المغرب:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: أشرف حكيمي – رومان سايس – مهدي بنعطية – نبيل درار

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خط الوسط: مبارك بوصوفة – كريم الأحمدي – سفيان بوفال – حكيم زياش – نور الدين أمرابط

الهجوم: يوسف النصيري

وجاء الشوط الأول لصالح المنتخب المغربي الذي سيطر على اللقاء ولكنه لم ينجح في تسجيل أهداف، حيث شن حكيم زياش نجم فريق أياكس أمستردام الهولندي ، وأيضا نور الدين أمرابط ولكن دون أن تتغير النتيجة.

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