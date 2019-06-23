اونلاين | 7SRY الان مشاهدة مباراة المغرب ونامبيا بث مباشر BEIN SPORT كورة ستار مشاهدة مباراة المغرب Maroc

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مشاهدة البث المباشر لمباراة منتخب المغرب مع منتخب نامبيا كورة ستار، تابع لايف يوم الأحد 23 يونيو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأفريقية، يلا شوت، كورة لايف.

مشاهدة مباراة المغرب أمام نامبيا كورة ستار.. قائمة منتخب المغرب:

منير محمدي، ياسين بونو، أحمد التاجناوتي، عبد العالي المحمدي، مهدي بنعطية، مروان دا كوستا، رومان سايس، نبيل درار، أشرف حكيمي، يونس عبد الحميد، نصير مزراوي، عبد الحكيم بادي، مبارك بوصوفة، كريم الأحمدي، يونس بلهندة، فيصل فجر، حكيم زياش، يوسف آيت بن ناصر، سفيان بوفال، أمين حارث، مهدي بورابيا، نور الدين أمرابط، يوسف النصيري، خالد بوطيب، أيوب الكعبي، أسامة ادريسي.

بث مباشر منتخب المغرب اليوم في بطولة إفريقيا كورة ستار:

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كورة أون لاين ويرغب منتخب المغرب في تحقيق اللقب الغائب عن خزائن المنتخب منذ سنوات كبيرة كورة لايف، كورة ستار، خاصة بعد الأزمة الأخيرة التي حدثت مع عبد الرزاق حمد الله ورحيله عن معسكر الفريق bein sport، Kora online، كورة لايف.

تابع لايف مشاهدة مباراة المغرب في بطولة إفريقيا:

تابع لايف وسوف تقام المباراة بين منتخب المغرب، ومنتخب نامبيا في الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، Kora star، كورة ستار، كورة لايف، Kora live،

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