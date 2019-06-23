اونلاين | الشوط الثاني.. يلا شوت plus مشاهدة مباراة المغرب vs نامبيا بث مباشر KORA LIVE مشاهدة مباراة المغرب الان في بطولة إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشوط الثاني.. يلا شوت plus مشاهدة مباراة المغرب vs نامبيا بث مباشر KORA LIVE مشاهدة مباراة المغرب الان في بطولة إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة المنتخب المغربي أمام منتخب نامبيا، عصر اليوم الأحد الموافق 23 يونيو 2019، وذلك في إطار منافسات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة، من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية 2019، التي تقام أحداثها في مصر من 21 يونيو حتى 19 يوليو.

شاهد بث مباشر مباراة المغرب ونامبيا بجودة عالية بدون تقطيع عبر رابط كورة ستار kora star :

وسوف تنطلق أحداث مباراة المغرب ونامبيا في تمام الساعة 4.30 عصرًا بتوقيت مصر، وفي الساعة 5.30 بتوقيت السعودية، وفي الساعة 6.30 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، كما ستذاع عبر قناة beIN SPORTS Max HD 1 وقناة time sport .

مباراة المغرب ونامبيا بث مباشر شاهد عبر رابط كورة اون لاين kora online :

ويسعى منتخب أسود الأطلسي من خلال هذه المباراة، أن يؤكد على قدراته على المنافسة على لقب البطولة، بعد تلقيه خسارة مفاجئة على ملعبهم فى المباراة الودية أمام زامبيا بنتيجة (3-2)، وذلك ضمن التحضيرات الخاصة ببطولة إفريقيا.

وكان المنتخب المغربي قد تأهل إلى نهائيات البطولة، بعد تصدره ترتيب المجموعة الثانية برصيد 11نقطة، ومن ثم سيعون لتكرار الأمر، وأن تتصدر كتيبة المدرب هيرفي رينارد للمجموعة الرابعة رفقة كلًا من كوت ديفوار وناميبيا وجنوب أفريقيا.

Advertisements

مباراة المغرب ونامبيا شاهد بجودة عالية عبر رابط يلا شوت yalla shoot :

في حين تأهل منتخب ناميبيا إلى نهائيات أمم إفريقيا، بعدما احتل المركز الثاني بالمجموعة الحادية عشر برصيد 8 نقاط خلف منتخب غينيا بيساو، الذي تصدر المجموعة برصيد 9 نقاط، رفقة منتخب موزمبيق وزامبيا، بعد أن حقق الفوز في مباراتان وتعادل مثلهما وتلقي الهزيمة فى لقائين.

بث مباشر مباراة المغرب ونامبيا شاهد عبر رابط بث مباشر كورة لايف kora live :

وسوف يبدأ المدرب الفرنسي هيرفي رينارد مباراة المغرب أمام نامبيا بتشكيل يضم كلا من: ياسين بونو، نبيل درار - مروان دا كوستا - مهدي بن عطية - أشرف حكيمي، كريم الأحمدي - حكيم زياش - فيصل فجر - نور الدين امرابط، سفيان بوفال - يوسف النصيري.

مباراة المغرب ونامبيا بث مباشر عبر رابط بي ان ماتش bein match :

بينما سيدخل المدرب الوطني الناميبي المباراة امام المغرب بتشكيل يضم كلا من: جورج تشيجوفا، لاري هوريب - دينزيل هوسيب - إيفان كامبريا - تشارليز هامبيرا، رونالد كيتجيري - داينامو فريدريكس - ديون هوتو، بيتر شوليلي - جوسلين كاماتوكا - إيزاس.