اونلاين | يلا شوت 7sty مشاهدة مباراة المغرب ضد ناميبيا بث مباشر كورة ستار KORA STAR جودة عالية

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يلا شوت حصري مشاهدة مباراة المغرب ضد ناميبيا كورة لايف: ومن المنتظر أن تنقل المباراة على الهواء مباشرةً في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة ويعلق عليها جواد بده وتنقل على الهواء مباشرةً عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي ماكس 3 وقائمة القنوات التالية :- Sport 1 Hungary Sport 1 Czechia beIN SPORTS HD 1 FR Canal + Sport 1 Afrique beIN SPORTS MAX 2 HD AR beIN SPORTS MAX 1 HD AR Fox Sports 4 NL Eurosport 2 Spain تايم سبورت (بث أرضي) Advertisements

ويدخل المنتخب المغربي المباراة بقائمة مدججة بالنجوم على النحو التالي :-

•حراسة المرمى: منير محمدي، ياسين بونو، أحمد التاجناوتي، عبد العالي المحمدي.

•الدفاع: مهدي بنعطية، مروان دا كوستا، رومان سايس، نبيل درار، أشرف حكيمي، يونس عبد الحميد، نصير مزراوي، عبد الحكيم بادي.

•الوسط: مبارك بوصوفة، كريم الأحمدي، يونس بلهندة، فيصل فجر، حكيم زياش، يوسف آيت بن ناصر، سفيان بوفال، أمين حارث، مهدي بورابيا.

•الهجوم: نور الدين أمرابط، يوسف النصيري، خالد بوطيب، عبد الرزاق حمد الله، أيوب الكعبي، أسامة ادريسي.

فيما وصل منتخب ناميبيا إلى مصر بكتيبة على رأسها شيلونجو نجم سموحة السابق والإسماعيلي الحالي :-

•حراسة المرمى: راتاندا مبازوفارا، لويد كازوبا ، ماكس مبافيا .

•خط الدفاع: رايان نايمبي، لاري هوريب، دينزيل هوسيب، إيفان كامبيربا، تشارليز هامبيرا، رايان هاناموب، أنانياس جيبهارد.

•خط الوسط: أبسالوم ليمبوندي ، ويلي ستيفانوس، بيتروس شيتيمبي، رونالد كيتجيري، داينامو فريدريكس، مارسيل باباما، مانفريد ستارك، ديون هوتو، إيتاموانا كيمويني.

•خط الهجوم: بينسون شيلونجو لاعب الإسماعيلي، بيتر شوليلي ، جوسلين كاماتوكا، إيزاسكار جوريراب.

كورة أون مشاهدة مباراة المغرب اليوم بث مباشر:

يخوض المنتخب المغربي أول لقاء بغرض البحث عن الفوز لتحقيق أول ثلاثة نقاط في المجموعة للتأهل للدور المقبل دون النظر لتعقيد الأمور في المباريات القادمة.