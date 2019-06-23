اونلاين | كورة اون لاين HD مشاهدة مباراة المغرب وناميبيا بث مباشر جودة عالية بدون تقطيع Ostora Live

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة اون لاين HD مشاهدة مباراة المغرب وناميبيا بث مباشر جودة عالية بدون تقطيع Ostora Live والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

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كورة أون لاين مشاهدة مباراة المغرب بث مباشر اليوم:

ويعتبر المنتخب الناميبي أضعف حلقات المجموعة الرابعة التي تضم إلى جانبه المغرب وساحل العاج والمنتخب الجنوب أفريقي حيث يجب على هيرفي رينارد الخروج هو ورفاقه من هذه المباراة بنقاط الفوز ولا شيء غير ذلك في طريقهم لتصدر المجموعة.

ويسعى منتخب ناميبيا إلى تحقيق المفاجأة وتعطيل المنتخب المغربي ولو بالحصول على نقطة التعادل وهو الذي يتوفر على زخمة من اللاعبين الشباب القادرين على مجاراة النسق المغربي على النحو التالي :-

•حراسة المرمى: راتاندا مبازوفارا، لويد كازوبا ، ماكس مبافيا .

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•خط الدفاع: رايان نايمبي، لاري هوريب، دينزيل هوسيب، إيفان كامبيربا، تشارليز هامبيرا، رايان هاناموب، أنانياس جيبهارد.

•خط الوسط: أبسالوم ليمبوندي ، ويلي ستيفانوس، بيتروس شيتيمبي، رونالد كيتجيري، داينامو فريدريكس، مارسيل باباما، مانفريد ستارك، ديون هوتو، إيتاموانا كيمويني.

•خط الهجوم: بينسون شيلونجو لاعب الإسماعيلي، بيتر شوليلي ، جوسلين كاماتوكا، إيزاسكار جوريراب.

مشاهدة مباراة المغرب ونامبيبيا بث مباشر كورة أون لاين لايف

ويمكن لرواد الخليج 365 الرياضي متابعة المباراة عبر روابط كورة جول Kora Goal والتي تتيح لعشاق الفريقين متابعة المباراة على الهواء مباشرةً بالإضافة إلى كورة أونلاين Kora Online وكورة ستار Kora Star مع لايف فور إتش دي Live7HD وغيرها من روابط البث المباشر الأخرى.

ومن المنتظر أن يدير المباراة تحكيمياً الحكم الدولي لويس هاكيزيمانا ويساعده جيلبيرت شروبوت كمساعد أول ومارك سسونكو مساعد ثاني وعيسي سي كحكم رابع ويعلق عليها جواد بده وتنقل على الهواء مباشرةً عبر قناتي بي إن سبورتس إتش دي ماكس 3 وماكس 4.