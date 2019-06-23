اونلاين | رابط يوتيوب.. بث مباشر مشاهدة مباراة المغرب وناميبيا بث مباشر HD BeIN كورة ستار

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مشاهدة مباراة المغرب ضد ناميبيا بث مباشر والتي تجمع المنتخبان على ملعب إستاد السلام لحساب مباريات الجولة الاولى للمجموعة الرابعة لبطولة كأس الامم الافريقية لكرة القدم التي تستضيفها مصر خلال الفترة من الحادي والعشرين من شهر يونيو وحتى السابع من شهر يوليو المقبل.

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وتعتبر تلك المباراة مهمة للغاية بالنسبة للمنتخب المغربي وذلك من أجل بث روح الطمأنينة في قلوب الجماهير التي بدأت تشعر بالقلق على اللاعبين في المعسكر بسبب حالة الارتباك التي خلفتها حادثة خروج عبد الرزاق حمد الله من المعسكر بسبب خلافه مع فيصل فجر لاعب كان الفرنسي.

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ويعول هيرفي رينارد على مجموعة من اللاعبين المميزين في أسود الأطلس مثل القائد المهدي بن عطية وحكيم زياش نجم أياكس أمستردام الهولندي مع الجناح الطائر أشرف حكيمي نجم ريال مدريد السابق وبروسيا دورتموند الحالي وجاءت باقي الأسماء كالآتي :-

• حراسة المرمى: منير محمدي، ياسين بونو، أحمد التاجناوتي، عبد العالي المحمدي.

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• الدفاع: مهدي بنعطية، مروان دا كوستا، رومان سايس، نبيل درار، أشرف حكيمي، يونس عبد الحميد، نصير مزراوي، عبد الحكيم بادي.

• الوسط: مبارك بوصوفة، كريم الأحمدي، يونس بلهندة، فيصل فجر، حكيم زياش، يوسف آيت بن ناصر، سفيان بوفال، أمين حارث، مهدي بورابيا.

• الهجوم: نور الدين أمرابط، يوسف النصيري، خالد بوطيب، عبد الرزاق حمد الله، أيوب الكعبي، أسامة ادريسي.

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وسبق وأن تواجه المنتخبان من قبل في خمسة مناسبات نجح المنتخب المغربي في الفوز بأربعة وإنتهت مباراة وحيدة بالتعادل السلبي بدون أهداف ويمكن لرواد الخليج 365 الرياضي متابعة اللقاء عبر روابط البث المباشر الخاصة بالأسطورة لايف Ostora Live وكورة ستار Kora Star وكورة أونلاين إتش دي Kora Online Hd.

ومن المنتظر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الخامسة والنصف مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية تمام الساعة الثانية والنصف عصراً بالتوقيت العالمي لمنطقة جرينيتش +GMT.