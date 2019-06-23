اونلاين | يلا شوت AtlasI : بث مباشر مباراة المغرب وناميبيا كورة ستار Kora star كورة لايف مشاهدة مباراة المغرب وناميبيا رابط مباشر

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نقدم لكم رابط سريع لمشاهدة مباراة المغرب اليوم ضد ناميبيا في كاس امم افريقيا 2019 المقامة حاليا على الاراضي المصرية، رفاق حكيم زياش نجم المغرب واياكس الهولندي يسعون الى تحقيق الفوز، حيث تصب التوقعات في صالح المنتخب المغرب لتحقيق الفوز في اولي مبارياته في بطولة الافريقية لهذا العام.

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