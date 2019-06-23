اونلاين | كورة أون لاين - مشاهدة مباراة المغرب morroco اليوم بث مباشر.. رابط مباراة المغرب وناميبيا الآن Hd

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يحتضن استاد السلام أبواب، اليوم الأحد الموافق 23 يونيو 2019، مباراة المنتخب المغربي ونظيره منتخب ناميبيا، وذلك في إطار منافسات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة، من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية 2019.

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ومن المقرر أن تنطلق أحداث مباراة المغرب ونامبيا في الساعة 4.30 عصرًا بتوقيت مصر، وفي الساعة 5.30 بتوقيت السعودية، كما ستذاع مباشرة عبر قناة beIN SPORTS Max HD 1 وقناة time sport .

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ويدخل منتخب أسود الأطلسي هذه المباراة ، بعد خسارة مفاجئة على ملعبهم فى المباراة الودية أمام زامبيا بنتيجة (3-2)، وذلك ضمن التحضيرات الخاصة ببطولة إفريقيا.

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وتأهل المنتخب المغربي رسميًا إلى نهائيات البطولة، بعد تصدرهم للمجموعة الثانية برصيد 11نقطة، يذكر أن أبناء هيرفي رينارد في المجموعة الرابعة رفقة كلًا من كوت ديفوار وناميبيا وجنوب أفريقيا.

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بينما تأهل منتخب ناميبيا إلى النهائيات الأفريقية، للمرة الثالثة فى تاريخه، بعدما احتل المكز الثاني بالمجموعة الحادية عشر برصيد 8 نقاط خلف منتخب غينيا بيساو، الذي تصدر المجموعة برصيد 9 نقاط، رفقة منتخب موزمبيق وزامبيا، بعد أن حقق الفوز في مباراتان وتعادل مثلهما وتلقي الهزيمة فى لقائين.

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ومن المنتظر ان يبدأ المدرب الفرنسي هيرفي رينارد مباراة نامبيا بتشكيل يضم الاسماء الأتية: ياسين بونو، نبيل درار - مروان دا كوستا - مهدي بن عطية - أشرف حكيمي، كريم الأحمدي - حكيم زياش - فيصل فجر - نور الدين امرابط، سفيان بوفال - يوسف النصيري.

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ومن جهة أخرى فإن المدرب الوطني الناميبي سيدخل بتشكيل يضم كلا من: جورج تشيجوفا، لاري هوريب - دينزيل هوسيب - إيفان كامبريا - تشارليز هامبيرا، رونالد كيتجيري - داينامو فريدريكس - ديون هوتو، بيتر شوليلي - جوسلين كاماتوكا - إيزاس.