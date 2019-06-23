بيتر تشيك ينال لقب مستشار في مهنته الجديدة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلن النجم التشيكي بيتر تشيك، حارس مرمى فريق تشيلسي الإنجليزي، اعتزاله كرة القدم بعد مسيرة حافلة مع اللعبة الشعبية الأولى في العالم.

نادي تشلسي الإنجليزي، كان قد أعلن عن تعيين حارس مرماه التشيكي السابق بيتر تشيك، في منصب المستشار الفني للنادي اللندني، وذلك بعد اعتزاله اللعب دوليا بعمر السابعة والثلاثين.

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بيتر تشيك من المنتظر أن يشغل دور المنسق مع المديرة الجديدة مارينا غرانوفسكايا، وهو المنصب الذي ظل شاغرا منذ رحيل مايكل إيمينالو قبل نحو سنتين.

تشلسي أصدر بيانا أكد فيه أن بتر تشيك يعود إلى تشلسي كمستشار فني.. ورد تشيك على البيان بقوله: أشعر بالامتياز لكوني أحصل على هذه الفرصة بالعودة إلى تشلسي مرة جديدة، في محاولة لخلق أعلى مستوى من الأداء لمواصلة نجاحات الفريق في السنوات الـ15 الأخيرة.

وكالة الصحافة الفرنسية نقلت عن تشيك قوله: أتطلع قدما للتحدي الجديد وآمل استغلال معرفتي الكروية وتجربتي لمساعدة الفريق على تحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل.

تشيك أمضى 11 موسما مع تشلسي وأحرز في صفوفه الدوري الإنجليزي الممتاز أربع مرات، ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة، والدوري الأوروبي مرة واحدة أيضا، قبل أن ينضم إلى أرسنال عام 2015.