حيلة كريستيانو رونالدو للتفاوض مع ضحية الاغتصاب

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يسعى فريق من المحامين المخصصين للدفاع عن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، للتفاوض مع الأمركية كاثرين مايورغا، التي اتهمته باغتصابها عام 2009، في محاولة للتوصل إلى تسوية وإنهاء القضية خارج المحكمة.

صحيفة “ميرور” البريطانية، نقلت عن مصادر قولها: إن فريق دفاع رونالدو طلب المزيد من الوقت لمواجهة ادعاءات كاثرين مايورغا، البالغة من العمر 31 عاما، والتي تتهم رونالدو باغتصابها في احد فنادق مدينة لاس فيجاس بالولايات المتحدة في يونيو 2009.

فريق الدفاع طلب مهلة من محكمة منطقة نيفادا، لتقديم ملف من 46 صفحة للدفاع عن اللاعب الملقب بـ “الدون”، ودفع القاضي لرفض القضية، لإنهاء القضية خارج المحكمة، إما من خلال رفضها، أو إجبار القاضي على اللجوء لحل “التحكيم”.

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وفي حال تم اللجوء لخيار التحكيم خارج المحكمة، فإن الإجراءات ستكون سرية، وسيتم الحكم فيها من خلال وسيط خبير.

كاثرين مايورغا كانت قد ادعت أن رونالدو البالغ من العمر34 عاما، دفع لها مبلغ 295 ألف جنيه إسترليني لتحافظ على سكوتها، في تسوية تمت عام 2010، مضيفة أنها شعرت بالخوف وقبلت بالسكوت حينها.

وفي العام الماضي، بعد أن أعادت الشرطة فتح التحقيق، تم لأول مرة فحص أدلة حمض نووي أخذت من مايورغا بعد ساعات من ادعائها التعرض للاغتصاب عام 2009، والتي لم تحقق فيها السلطات حينها، لأنها رفضت تسمية مهاجمها.

من جانبه، ينكر رونالدو تماما ارتكابه جريمة اغتصاب بحق مايوركا، مؤكدا أن ادعاءاتها “زائفة”.