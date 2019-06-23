إصابة أحمد حجازي تصدم جماهير الكرة المصرية

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تخوفت جماهير الكرة المصرية من غصابة النجم المصري احمد حجازي، لاعب المنتخب الأول لكرة القدم، بعد تعرضه لإصابة قوية خلال افتتاح بطولة الأمم الأفريقية أمام منتخب زيمبابوي.
الفحوصات والأشعة التي خضع لها لاعب المنتخب المصري ونادي وست بروميتش الإنجليزي، أحمد حجازي، أثبتت تعرضه لإصابة بكسر في الأنف، وذلك خلال مشاركته في فوز الفراعنة بهدف نظيف أمام زيمبابوي، بافتتاح كأس أمم أفريقيا 2019.
طبيب منتخب مصر، محمد أبو العلا، أكد أن إصابة حجازي لن تمنعه من استكمال المعسكر الحالي، والمشاركة في التدريبات والمباريات بشكل طبيعي، وأنه لا بد للاعب خلال هذه الفترة، من الالتزام بالتدابير الطبية الواجبة في مثل هذه الحالة.
حجازي كان قد تعرض لإصابة قوية في الأنف، إثر اصطدامه برأس لاعب منتخب زيمبابوي، مما أدى إلى تعرضه لنزيف في الأنف، وأخرج الطاقم الطبي للمنتخب المصري حجازي من المباراة لفترة وجيزة، قبل أن يعود للملعب ويستكمل اللقاء.
الحساب الرسمي لموقع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، وصف حجازي بـ”المقاتل”، بعد إكماله المباراة أمام زيمبابوي مصابا.
وحصد منتخب الفراعنة أول 3 نقاط في دور المجموعات عن المجموعة الأولى، التي تضم زيمبابوي والكونغو الديمقراطية وأوغندا.
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