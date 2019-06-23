المغرب تفوز على ناميبيا بهدف قاتل في كأس الأمم الأفريقية

جدة - عمرو شويل فاز المنتخب المغربي بصعوبة على نظيره الناميبي بهدف دون رد في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب “السلام” في مصر، ضمن الجولة الأولى عن المجموعة الرابعة بمسابقة كأس الأمم الأفريقية.

وأصبح المنتخب المغربي في صدارة المجموعة مؤقتًا برصيد ثلاث نقاط، حيث ينتظر منتخب “أسود الأطلس” نتيجة مباراة كوت ديفوار ومنافسه الجنوب إفريقي والتي ستقام مساء اليوم.