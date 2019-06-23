الارشيف / اخبار الرياضه

جماهير المغرب توجه رسالة شكر للشعب المصري

0 نشر
أحمد مجدي رجب 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير المغرب توجه رسالة شكر للشعب المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص الجمهور المغربي، على توجيه رسالة شكر للشعب المصري، والقائمين على تنظيم بطولة أمم أفريقيا 2019، قبل خوض أول مبارياته بالكان أمام ناميبيا، والتي تجمعهما في المباراة المقامة الآن، على ستاد السلام، ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

وتوافد الجمهور المغربي على ملعب السلام، لمؤازرة منتخب بلادهم أمام ناميبيا، ورفع الجمهور المغربي لافتة مكتوب عليها: «شكرا لأهل مصر على حسن الضيافة».

وجاء تشكيل المغرب على النحو الآتى: حراسة المرمى: ياسين بونو، خط الدفاع: أشرف حكيمي — رومان سايس — مهدى بنعطية — نبيل درار، خط الوسط: مبارك بوصوفة — كريم الأحمدي — سفيان بوفال — حكيم زياش — نور الدين أمرابط، وفى الهجوم: يوسف النصيري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جماهير المغرب توجه رسالة شكر للشعب المصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا