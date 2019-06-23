شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير المغرب توجه رسالة شكر للشعب المصري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص الجمهور المغربي، على توجيه رسالة شكر للشعب المصري، والقائمين على تنظيم بطولة أمم أفريقيا 2019، قبل خوض أول مبارياته بالكان أمام ناميبيا، والتي تجمعهما في المباراة المقامة الآن، على ستاد السلام، ضمن منافسات المجموعة الرابعة.
وتوافد الجمهور المغربي على ملعب السلام، لمؤازرة منتخب بلادهم أمام ناميبيا، ورفع الجمهور المغربي لافتة مكتوب عليها: «شكرا لأهل مصر على حسن الضيافة».
وجاء تشكيل المغرب على النحو الآتى: حراسة المرمى: ياسين بونو، خط الدفاع: أشرف حكيمي — رومان سايس — مهدى بنعطية — نبيل درار، خط الوسط: مبارك بوصوفة — كريم الأحمدي — سفيان بوفال — حكيم زياش — نور الدين أمرابط، وفى الهجوم: يوسف النصيري.
كانت هذه تفاصيل خبر جماهير المغرب توجه رسالة شكر للشعب المصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.