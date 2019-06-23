مفاجآت في تشكيلة الجزائر أمام كينيا

أعلن جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري الأول لكرة القدم على تشكيل مباراة منتخب كينيا في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 بمصر. ويلتقى الجزائر مع كينيا يوم الأحد على استاد الدفاع الجوي في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الثالثة في مرحلة المجموعات للبطولة. وجاء تشكيل الجزائر الرسمي كالتالي... حراسة المرمي : رايس مبولحي Advertisements خط الدفاع : يوسف عطال – بن سبعيني – جمال بن العمري – عيسي ماندي. خط الوسط : قديورة – إسماعيل بن ناصر – سفيان فيغولي. خط الهجوم : رياض محرز - يوسف بلايلي - بغداد بونجاح. ويلعب المنتخب الجزائري في مجموعة تضم كلا من كينيا، السنغال، وتنزانيا.

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