الطائر المهاجر يعود إلى بيته فى المقاولون العرب .. صور...

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جدة - عمرو شويل ضم مسئولو المقاولون العرب محمد سالم مهاجم الداخلية ليصبح ثالث صفقات الفريق الصيفية بعد ضم عبد الرحمن فاروق ومحمد عصام. حصل مسئولو ذئاب الجبل على توقيع محمد سالم لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر. ويواصل المقاولون صفقات تدعيم صفوف الفريق للموسم المقبل بناء على اختيارات الجهاز الفني بقيادة عماد النحاس. يذكر ان سالم بدأ مسيرته في صفوف المقاولون قبل الخروج في جولة باندية الدوري المصرية بداية من الزمالك وختاما بالداخلية. Advertisements

محمد سالم

محمد سالم محمد سالم

محمد سالم

محمد سالم

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