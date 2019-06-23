شكرا لقرائتكم الجهاز الطبى للأهلى يطمئن الجمهور على إصابة مؤمن زكريا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طمئن الجهاز الطبى للنادى الأهلى جمهور القلعة الحمراء على إصابة مؤمن زكريا صانع ألعاب الفريق والتى تعرض لها بالركبة فى المران أمس السبت.

وخضع مؤمن زكريا لاختبار طبي أثبت سلامته، إلا أن الجهاز الطبي أوصى بعدم مشاركة اللاعب فى المران الجماعي كاملاً حتى لا يتعرض لأى انتكاسة.

وعاد الأهلي إلى تدريباته مساء أمس السبت بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها الفريق خلال الفترة الماضية، يستعد الفريق للسفر إلى إسبانيا مطلع يوليو المقبل، لخوض معسكر إعداد استعدادا للمرحلة المقبلة.