شكرا لقرائتكم هل يعود كاسونجو لـ"ميت عقب"؟ الزمالك يجيب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق مسئولو نادى الزمالك، ملف عودة الكونغولى كابونجو كاسونجو، مهاجم الفريق، عقب انتهاء إعارته للوحدة السعودى، بسبب بطولة أمم أفريقيا 2019، المقامة حاليًا فى مصر.

وينتظر مسئولو القلعة البيضاء، تقرير اللجنة المكلفة بمتابعة مباريات أمم أفريقيا، لحسم إمكانية التعاقد مع مهاجم سوبر، أو يتم إعادة كاسونجو الذى انتهت إعارته للوحدة السعودى.

وشكل مجلس إدارة الزمالك لجنة، من أجل متابعة مباريات بطولة أمم أفريقيا، للبحث عن مهاجم سوبر، وكذلك الوقوف على أبرز اللاعبين الذين من الممكن الدخول فى مفاوضات مع أنديتهم لضمهم فى فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.