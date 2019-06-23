قرار المدير الفني للمنتخب المصري بشأن السوشيال ميديا

أوضح المصدر المسئول داخل المنتخب الوطني، بأنه تم منع اللاعبين في المنتخب المصري، من استخدام جميع مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الحالية، لأنه في الساعات الأخيرة ينشغل اللاعبين عن التركيز في المباريات القادمة من منتخب كأس الأمم الأفريقية ببعض الأمور من خلال تصفحهم على صفحاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كما قد أكد المصدر أنه سوف يقوم بتهديد اللاعبين بسحب كل الهواتف المحمولة قبل ساعات من بدء مباراة الكونغو، التي من المقرر أن تكون المباراة في يوم الأربعاء المقبل، وتعتبر تلك الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

والجدير بالذكر بأن المنتخب الوطني فاز على منتخب زيمبابوي من خلال الهدف الذي أحرزه اللاعب محمود حسن تريزيجيه، في كأس الأمم الأفريقية يوم 21 يونيو إلى يوم 19 يوليو.